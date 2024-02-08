Джинси – це класика в гардеробі, тож без них важко собі уявити наше життя. Вони не лише ідеально пасують для створення повсякденного образу, але й для вечірніх аутфітів – на побачення чи зустріч з друзями.

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До весни залишилося менш як місяць, тож радимо придивитися до трендових моделей, які будуть актуальними впродовж всього весняно-літнього сезону.

Темно-сині джинси

Ці елегантні джинси точно мають бути у вашому гардеробі в майбутньому сезоні. Вони гарно пасують, якщо треба подовжити силует та стануть гарною альтернативою штанам. Носити такі джинси можна зі взуттям на підборах і сорочками чи з футболками-поло та кросівками.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue

Світлі джинси

У теплу пору року світлі джинси чудово підходять для стилізації розслаблених образів. Такі джинси гарно поєднуються зі светрами, кардиганами та топами.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue

Прямі джинси в стилі 90-х

У 1990-их роках в моді були мінімалістичні джинси, які були ознакою повсякденного стилю. Прямі джинси з середньою чи високою посадкою – фаворити майбутнього сезону.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue

Мішкуваті джинси

Моделі з вільною посадкою справляють такий ефект, ніби вони є на розмір більшими. Такими й мають бути мішкуваті джинси. Спробуйте їх носити з цікавими корсетами та топами, які підкреслюють талію.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue

Чорні вінтажні джинси

Обирайте для себе не лише ультратемні джинси, але й сірі. Денім в цьому кольорі повернувся минулого року та став зіркою гардероба. Створюйте з темними джинсами монохромні образи. Виглядати вони будуть стильно та красиво.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue