Джинсы – это классика в гардеробе, поэтому без них трудно себе представить нашу жизнь. Они не только идеально подходят для создания повседневного образа, но и для вечерних аутфитов – на свидание или встречу с друзьями.

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До весны осталось меньше месяца, поэтому советуем присмотреться к трендовым моделям, которые будут актуальными в течение всего весенне-летнего сезона.

Темно-синие джинсы темно-синие джинсы

Эти элегантные джинсы точно должны быть в вашем гардеробе в будущем сезоне. Они хорошо подходят, если надо удлинить силуэт и станут хорошей альтернативой брюкам. Носить такие джинсы можно с обувью на каблуках и рубашками или с футболками-поло и кроссовками.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue

Светлые джинсы

В теплое время года светлые джинсы прекрасно подходят для стилизации расслабленных образов. Такие джинсы хорошо сочетаются со свитерами, кардиганами и топами.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue

Прямые джинсы в стиле 90-х

В 1990-х годах в моде были минималистичные джинсы, которые были признаком повседневного стиля. Прямые джинсы со средней или высокой посадкой – фавориты будущего сезона.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue

Мешковатые джинсы

Модели со свободной посадкой производят такой эффект, будто они на размер больше. Такими и должны быть мешковатые джинсы. Попробуйте их носить с интересными корсетами и топами, которые подчеркивают талию.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue

Черные винтажные джинсы

Выбирайте для себя не только ультратемные джинсы, но и серые. Деним в этом цвете вернулся в прошлом году и стал звездой гардероба. Создавайте с темными джинсами монохромные образы. Выглядеть они будут стильно и красиво.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue