Чтобы усилить эффект тренда на цветочные украшения, на показе Simone Rocha модели выходили на подиум с временными татуировками красной розы, а в руках держали стебли, изготовленные из хлопка и жемчуга.

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Бренды Commes des Garçons, Maison Margiela и Rodarte также представили созданные вручную розы.



Трендовые платья с розами / Фото Vogue



Трендовые платья с розами / Фото Vogue

Креативный директор Balmain сделал розу знаковым элементом в своей коллекции. Марго Робби даже уже успела появиться на красной дорожке Critics' Choice Awards в красном платье Balmain, украшенном эмалевыми розами.

Британская актриса, звезда фильма "Солтберн" Розамунд Пайк на церемонию BAFTA надела прозрачное платье Simone Rocha с бледно-розовыми розами на длинных стеблях, которые оказались внутри тюля.

Бренд Undercover вообще прибегнул к невероятному трюку и заполнил юбку платья розовыми розами, добавив к изделию подсветку. Выглядит такой наряд просто невероятно!



Трендовые платья с розами / Фото Vogue

Тренд на красивые розы также захватил мужскую моду. Джереми Аллен Уайт появился на Critics' Choice Awards в черном классическом костюме Saint Laurent и прикрепил к пиджаку красную брошь-розу Tiffany & Co.

Бутоны роз могут быть не только на одежде, но и в виде украшений. Брошь – отличный вариант, который поможет подчеркнуть любой весенний образ.