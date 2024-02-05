Первая модная тенденция этого года, которая взорвалась в тиктоке – это резкий контраст к "тихой роскоши" и "олд мани". Эстетика мафиозной жены – именно тот выброс энергии, которого нам не хватало.

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Что такое Mob-Wife

Вспомните звериные принты, яркие украшения, черную кожу и, пожалуй, важнейший предмет одежды этого сезона – шубу из искусственного меха.

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Но одежда не раскрывает всей сути. Для этого нужен беспорядочный подход к укладке волос, а также эффектный блестящий макияж. Жена мафиози кричащая. Она состоятельная, и она хочет, чтобы вы точно знали, с кем вы общаетесь, когда смотрите на нее.

Предметы, которые вам понадобятся, чтобы создать эстетику "жены мафиози"

Шуба из искусственного меха должна стать повседневным образом. Ее можно yfдевать куда угодно: от продуктового магазина до следующего ужина. Также ни один такой лук не будет полным без пары черных сапог. Они придают нужное количество серьезности и гламура. Подберите под все это платье бандо или макси-платье с леопардовым принтом.

По макияжу, то нанесите много туши и сделайте красные губы. Минимальной эстетике "чистой девушки" здесь не место. Прическа должна быть объемной и слегка неаккуратной.

Яркие золотые украшения – это ключ к полному дополнению аутфита.

Также обратите внимание на кожаные брюки, не забудьте про солнцезащитные очки с большим обрамлением и французский маникюр.