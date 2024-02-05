Перша модна тенденція цього року, яка вибухнула у тіктоці – це різкий контраст до "тихої розкоші" і "олд мані". Естетика мафіозної дружини – саме той викид енергії, якого нам бракувало.

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Що таке Mob-Wife

Згадайте звірині принти, яскраві прикраси, чорну шкіру та, мабуть, найважливіший предмет одягу цього сезону – шубу зі штучного хутра.

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Але одяг не розкриває усієї суті. Для цього потрібен безладний підхід до укладання волосся, а також ефектний блискучий макіяж. Дружина мафіозі кричуща. Вона заможна, і вона хоче, щоб ви точно знали, з ким ви спілкуєтесь, коли дивитесь на неї.

Предмети, які вам знадобляться, щоб створити естетику "дружини мафіозі"

Шуба зі штучного хутра повинна стати повсякденним образом. Її можна одягати куди завгодно: від продуктового магазину до наступної вечері. Також жоден такий лук не буде повним без пари чорних чобіт. Вони надають потрібну кількість серйозності та гламуру. Підберіть під усе це сукню бандо або максісукню з леопардовим принтом.

Щодо макіяжу, то нанесіть багато туші і зробіть червоні губи. Мінімальній естетиці "чистої дівчини" тут не місце. Зачіска має бути обʼємною і злегка неакуратною.

Яскраві золоті прикраси — це ключ до повного доповнення аутфіту.

Також зверніть увагу на шкіряні штани, не забудьте про сонцезахисні окуляри з великим обрамленням та французький манікюр.