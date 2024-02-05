Зірка турецького серіалу "Постукай в мої двері" Ханде Ерчел після нещодавнього відпочинку зі своїм нареченим-мільярдером на Балі та в Угорщині, відправилася у Велику Британію.

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Кілька днів знаменитість демонструє стильні образи з Лондона. Втім наближається День Валентина, тож якщо ви ще не знаєте, як одягнутися на побачення – радимо звернути увагу на образ знаменитої турецької акторки.

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Образ Ханде Ерчел

Красуня зробила кілька фото у розкішному лондонському ресторані. На вечерю з коханим, турецьким мільярдером Хаканом Сабанджі зірка телесеріалу одягнула чорну мінісукню на довгий рукав, яку поєднала з високими чоботами ботфортами на підборах.

Образ знаменитості доповнювали два масивні браслети на руках та мінімалістична сумка з масивними перлинками у відтінку металік. Ханде зачесала волосся у хвіст та довершила look металізованими об’ємними сережками. Зверху вона одягнула чорну шкіряну куртку. Замість цього верхнього одягу радимо зосередити увагу на дублянці, шубі чи утепленому пальті.

Чорна сукня – це класика, тож вона буде доречною в будь-якій ситуації – чи то для побачення в буденний день чи навіть на свято. Важливо лише довершувати образ прикрасами, аби він не видався скучним.

Останні образи Ханде Ерчел

У Будапешті знаменитість продемонструвала кежуальний аутфіт з акцентом на сірий колір. Вона одягнула сірий базовий светр зі штанами карго та доповнила образ вкороченим пальто та сірою шапкою.

У Лондоні Ханде Ерчел гуляла в дещо французькому аутфіті, взявши за основу червоний берет. Дівчина одягнула подовжений светр з ведмедиком, який поєднала з білою сорочкою. Аутфіт акторки доповнили черевики та чорні гетри. Зверху вона одягнула шкіряний тренч та чорну мінімалістичну сумку.