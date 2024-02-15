В последние годы люди отдают предпочтение кроссовкам и кедам, когда речь идет о том, чтобы создавать удобные образы. Инфлюенсеры вводят их в ультрамодные луки, а бренды спортивной обуви работают над моделями, которые можно сочетать даже с классическими нарядами.

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Поэтому кроссовки или кеды – это отличный вклад в весенний и летний гардероб. Главное – знать, какие варианты актуальны в конкретный сезон. О спортивной обуви, которую в 2024 году советуют стилисты, читайте дальше.

Пастельные цвета

Такие кроссовки дополнят вашу капсулу и спасут любой образ. Вот наиболее актуальные модели.



Коллекция M&S Кожаные кроссовки на шнуровке с боковыми деталями / Фото M&S



ADIDAS Samba OG / Фото с сайта ADIDAS

Сочетание трех и более цветов

В последнее время есть спрос на ретро-модели. Поэтому ищите интересные цветные решения, с ними можно составить нетипичные луки.

Высокие кеды

Converse никогда не становились устаревшими, но сейчас они, кажется, снова на пике популярности. Это лучший пример тренда на высокие кеды.

Футуристические

Носите такие кроссовки с одеждой ретро-стиля, который набирает обороты. Самые интересные модели – GOLA Stratus Sneakers, и REEBOK Lost and Repaired Sneakers.



GOLA Stratus Sneakers / Фото GOLA



REEBOK Lost and Repaired Sneakers / Фото REEBOK

Серебро

Вместо золотых оттенков, которые доминировали на рынке ранее, теперь есть вспышки светоотражающего серебра, которые в основном встречаются на белых и серых кроссовках.