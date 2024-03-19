В сети часто можно заметить образы девушек, которые примеряют на себе один и тот же наряд, но в разных размерах. Так, трое подруг, которые носят размер одежды S, М и L показали, как выглядит одна и та же одежда на разных фигурах.

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И стоит заметить, что одежда красиво сидит на девушках независимо от того, какой они носят размер. Раньше мода не продвигала бодипозитив, однако теперь все чаще можно увидеть на подиумах моделей plus-size, на которых наряды смотрятся ничем не хуже, чем на худых девушках.

А это значит, что женщинам с пышными формами совершенно не стоит комплексовать по поводу своего веса, потому что в современном мире важно чувствовать себя комфортно в собственном теле, не стараясь достичь какого-то идеального стандарта, чтобы вписаться в модные рамки.

Трое подруг сделали немало кадров в одинаковом наряде, чтобы показать, что наряд – это лишь средство продемонстрировать собственный стиль. Отбрасывая все стереотипы, полные девушки выглядят так же красиво в мини-платьях с разрезом в зоне декольте, как и худые девушки.

Девушки в одинаковой одежде размеров S, М и L



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda

Вы также можете посмотреть на обеих подруг, которые носят одежду размера XS или XXL. Чтобы показать подписчикам различные варианты образов, две подруги-блогеры примеряют наряды, чтобы показать, как оно смотрится на разных типах фигуры.