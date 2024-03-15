Наряд способен подчеркнуть красоту и придать уверенности девушкам с любой фигурой, пишет Fashion 24. Девушки с размером plus size могут себе позволить практически ту же одежду, что и стройные девушки.

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Запретов на отдельные модели, фасоны или формы нет, надо лишь учесть несколько нюансов, которые улучшат вид полных девушек. Расскажем вам о элементах гардероба, приобретя которих, вы не прогадаете и сможете скрыть проблемные зоны и подчеркнуть свои преимущества.

Куртка и пальто с поясом

Полным девушкам стилисты советуют надевать пальто-халаты или модели коконы. Правило с поясом следует применять к курткам – теплых весенних вариантов или легких стеганых.

Женщинам с пышными формами обязательно надо добавлять в свой гардероб вещи с поясом, которые сужают талию. Чтобы вытянуть силуэт и выглядеть стройными, носите сапоги того же цвета, что и ваша верхняя одежда. Лучше всего сосредотачивать свое внимание на темных оттенках, которые визуально делают фигуру изящнее.

Джинсы с завышенной талией

В тренде сейчас немало стильных джинсов, однако девушкам размера plus size стоит сосредоточиться на моделях с завышенной талией. Такой фасон прячет живот и выделяет талию. Высокую посадку применяйте к брюкам и юбкам.

Платье на запах

Такое платье могут носить все типы фигуры, но особенно эффектно оно смотрится на пышных формах. V-образный вырез подчеркнет зону декольте, а пояс обеспечит идеальную посадку. Выбирайте для себя однотонные платья в нежных тонах.

Добавим, что девушкам с пышной формой стоит обращать внимание на диагональные вещи и на те, которые акцентируют на талии. Юбки выбирайте расклешенные, чтобы скрыть полные бедра. Если же хотите выделить пышность фигуры, тогда выбирайте зауженные, к примеру, юбку-карандаш.

Насыщенные и глубокие оттенки придадут вашей фигуре стройности и хорошо ее скорректируют. Но не забывайте, что важно не только скрывать недостатки, но и подчеркивать свое преимущество.