У мережі часто можна помітити образи дівчат, які приміряють на собі одне й теж вбрання, але в різних розмірах. Так, троє подруг, які носять розмір одягу S, М і L показали, як виглядає один і той самий одяг на різних фігурах.

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І варто зауважити, що одяг красиво сидить на дівчатах незалежно від того, який вони носять розмір. Раніше мода не просувала бодіпозитив, однак тепер все частіше можна побачити на подіумах моделей plus-size, на яких вбрання виглядає нічим не гірше, ніж на худих дівчатах.

А це означає, що жінкам з пишними формами абсолютно не варто комплексувати щодо своєї ваги, бо у сучасному світі важливо почуватися комфортно у власному тілі, не стараючись досягнути якогось ідеального стандарту, щоб вписатися в модні рамки.

Троє подруг зробили чимало кадрів в однаковому вбранні, щоб показати, що вбрання – це лише засіб продемонструвати власний стиль. Відкидаючи всі стереотипи, повні дівчата виглядають так само красиво у мінісукнях з розрізом в зоні декольте, як і худі дівчата.

Дівчата в однаковому одязі розмірів S, М і L



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda



Як однаковий одяг виглядає на різних фігурах / Фото Bored Panda

Ви також можете подивитися на обох подруг, які носять одяг розміру XS чи XXL. Щоб показати підписникам різні варіанти образів, дві подруги-блогерки приміряють вбрання, щоб показати, як воно виглядає на різних типах фігури.