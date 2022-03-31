Юлия Магдич до последнего не верила, что Россия таки нападет на Украину. Знаменитость говорит, что они с командой вели двойную жизнь – полдня говорили о приготовлении на случай войны, а другую половину дня работали, будто ничего не происходит.

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О переезде во Львов и поврежденном доме

Дизайнер рассказала, что за несколько дней до войны она решила поехать во Львов, чтобы поработать со своей командой над новым сайтом для бренда, а уже утром 24 февраля проснулась от телефонного звонка.

"Звонила моя мама и сказала, что в Киеве слышны взрывы и что началась война. У меня закружилась голова, я очень переживала за всех. Сначала моя семья не хотела покидать Киев, но уже через день стало понятно, что там опасно. Теперь мы понимаем, что уехать из Киева было правильным решением, ведь дом, где жила моя семья, повредила ракета после того, как они уехали", – заявила Юлия Магдич.

Дизайнер вышиванок отметила, что дорога, которая обычно длилась около 5 часов, заняла 24 часа из-за пробок, блокпостов и огромных очередей на заправках.

Помощь для военных и беженцев

"Нужно было осознать, что жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Нужно было принять это. После того, как прошел начальный шок, я начала помогать с разными гуманитарными инициативами — помогать собрать деньги, организовывать закупку и доставку разных вещей первой необходимости по -за границы для военных, а также для беженцев", – отметила дизайнер.

Магазин и студию в Киеве Юлия вынуждена была закрыть. Вся команда бренда Yuliya Magdych состоит из 37 человек. Некоторые из команды переехали в безопасные регионы, чтобы спасти себя и семью, а некоторые из мужчин вступили в ряды терробороны. Юлия Магдич отмечает, что поддерживать свою команду – одна из важнейших целей для нее.