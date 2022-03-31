Знаменитый украинский модельер, основатель бренда ANDRE TAN, рассказал в своем инстаграмме о создании нового бренда одежды, основанного во время войны.

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Совсем скоро дизайнер обещает показать всем первую коллекцию нового бренда RDNT, символизирующую жажду жизни. Андре Тан отметил, что деньги от продаж одежды RDNT будут идти на поддержку армии Украины.

"Fashion – это слово в нашей стране приобрело другое значение. На самом деле все приобретает другое значение, когда над твоей головой летят ракеты, когда ты засыпаешь и просыпаешься под звуки сирен. Позади остались мечты о весне в изысканных платьях. А что впереди?", – написал Андре Тан в своем сообщении.

Дизайнер отмечает, что нам нужно научиться быть в данный момент здесь и сейчас и наслаждаться каждой секундой этой удивительной жизни.

"Мы обязаны! Ради всех, кто пожертвовал своей жизнью за тебя, за меня, за нас! Именно это мы и вложили в философию бренда RDNT - бренда, который родился во время войны и призван дарить свет даже в самые темные времена. Каждый стежок. здесь наполнен энергией любви. Ведь любовь всегда побеждает ненависть, а свет – тьму", – заявил модельер.



Андре Тан в своем сообщении пишет, что "мы покажем всему миру, что мы, украинцы, самая сильная, самая смелая нация. Желающая и умеющая жить несмотря ни на что! Мы сильны! Мы непобедимы! Мы свободны".

Дизайнер в марте очень помог нашей армии. Еще в начале месяца он сосредоточил все свои силы на пошиве вещей для ВСУ.

Андре Тан рассказывал, что без выходных и передышки команда по всей Украине работала для того, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию необходимой одеждой и защитой.

Что именно было сделано: