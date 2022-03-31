Ювелирная дизайнерша Валерия Гузема неделю назад сообщила, что ее бренд возобновляет работу, чтобы поддержать экономический фронт Украины. Вместе с тем, она сообщила, что всю чистую прибыль от проданных ювелирных украшений бренд передаст на нужды украинской армии и народа.

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На инстаграмм-странице Валерии Гуземы появилось сообщение, в котором говорится, что Guzema Foundation открывает сбор средств на амуницию для ВСУ и терробороны Чернигова.