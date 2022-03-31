Украинская певица Джамала с первых дней войны активно вовлекается в помощь нашей армии и пострадавшим людям. В марте исполнительница выступила в Литве, Бухаресте, Берлине и Бирмингеме.

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Джамала оставила детей у сестры в Стамбуле, а сама ездит по Европе, выступает на Нацотборах Евровидения и благотворительных концертах, чтобы поддержать ВСУ. Знаменитость уже собрала сумасшедшие суммы, которые пойдут на нужды армии.

29 марта Джамали вместе с другими знаменитыми звездами удалось собрать сногсшибательную сумму – более 500 миллионов гривен. Собранные средства пойдут на гуманитарную помощь людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

На саундчек певица вышла в бежевом свитере с белой надписью Kyiv от украинского бренда One by One. Ее образ дополняли черные джинсы и бейсболки.



Джамала на сцене в Бирмингеме в свитере с надписью Kyiv / Фото из инстаграммы певицы

На сайте найти аналогичные свитера уже невозможно, ведь все товары распроданы. Впрочем налицо платья во всех цветах . Стоят такие изделия от 1590 гривен.