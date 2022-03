Українська співачка Джамала з перших днів війни активно долучається до допомоги нашій армії та постраждалим людям. У березні виконавиця виступила у Литві, Бухаресті, Берліні та Бірмінгемі.

Читайте також Разом до перемоги: 9 українських брендів, які допомагають ЗСУ

Джамала залишила дітей у сестри в Стамбулі, а сама їздить Європою, виступає на Нацвідборах Євробачення та благодійних концертах, аби підтримати ЗСУ. Знаменитість вже зібрала шалені суми, які підуть на потреби армії.

29 березня Джамалі разом з іншими знаменитими зірками вдалося зібрати карколомну суму – понад 500 мільйонів гривень. Зібрані кошти підуть на гуманітарну допомогу людям, які були вимушені покинути свої домівки через війну.

На саундчек співачка вийшла у бежевому светрі з білим надписом Kyiv від українського бренду One by One. Її образ доповнювали чорні джинси та бейсболка.



Джамала на сцені у Бірмінгемі у светрі з надписом Kyiv / Фото з інстаграму співачки

На сайті знайти аналогічні светри вже неможливо, адже всі товари розпродані. Втім у наявності є сукні в усіх кольорах. Коштують такі вироби від 1590 гривень. На сайті бренду можна придбати білосніжні худі з надписами Kyiv, Dnipro, Kharkiv та Chernigiv.



Сукня від бренду One by One / Фото з інстаграму бренду