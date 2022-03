Навіть в час війни зараз всім важливо працювати, платити податки та не дозволяти економіці зупинятися. Чимало українських брендів відновили свою роботу: частина перевезла своє виробництво на Західну Україну, дехто почав працювати за кордоном, інші ж залишилися на своїх місцях.

Читайте також Світлана Бевза показала фото, як захищають пам’ятник княгині Ольги – натхненниці її колекції

Не всі бренди зможуть відправити покупцям товари одразу після замовлення, втім вони обіцяють це зробити одразу після перемоги України, а поки що відсотки з продажів вони перераховують на потреби ЗСУ.

SIYAI BRAND

25% з кожної колекції бренд перераховує на допомогу українській армії. Їхній фірмовий синьо-жовтий светр миттєво розкупили, тож бренд представив в’язаний топ в кольорах державного прапора у трьох розмірах.

One by One

Демократичний бренд One by One представив чимало вбрання з патріотичними надписами. На сайті бренду можна придбати футболки, світшоти та спортивні костюми.

Також бренд залучений до пошиття спорядження для наших військових – бронежилетів, флісових костюмів. Саме тому кожна купівля товару One by One допомагає активніше працювати над пошиттям одягу для ЗСУ.

Keepstyle

Бренд Keepstyle за 3 дні створив капсулу "Ми з України". 95% прибутку від продажів йдуть на підтримку ЗСУ, а інші 5% – на підтримку команди бренду (а це 40 родин, які були вимушені залишити свої домівки).

Arutiunova

Кілька днів тому бренд закінчив пошиття благодійної партії термобілизни. Тепер вони починають закуповувати тканину для наступної партії та починають збір коштів.

Arutiunova у своєму інстаграмі запропонували всім охочим придбати сертифікат на суму 3 та 5 тисяч гривень. 50% від вартості сертифікату буде направлено на закупівлю тканини для пошиття термобілизни.

"Скористатися сертифікатом (100% його вартості) ви зможете протягом 12 місяців після того, як ми відновимо нашу повноцінну роботу", – зазначається в дописі бренду.

Bagllet

Бренд шкіряних товарів також збирає гроші для української армії. 100 % від продажу обкладинки на паспорт та карт-холдера підуть на допомогу нашим захисникам.

Dodo Socks

Бренд Dodo Socks від початку війни активно підтримує Україну. Магазин представив колекцію шкарпеток "До перемоги!", до якої увійшли шість пар у різних кольорах та з надписами, які вже стади популярні за час війни. Усі виручені гроші з придбаних шкарпеток Dodo Socks відправляє на потреби армії.

Rikky Hype

Український бренд одягу Rikky Hype з кожного замовлення передає частину грошей на закупку амуніції для ЗСУ.

"Ми відчуваємо свою відповідальність продовжувати працювати заради країни, заради підтримки економіки, заради наших співробітників", – зазначається в дописі бренду.

Lutiki

Бренд ювелірних прикрас Lutiki також не залишилося остронь війни в Україні. Придбавши підвіску "Насіння з України" ви автоматично допомагаєте бренду закупити їжу для тих, хто цього зараз найбільше потребує.

"Команда Lutiki підтримує зусилля київських волонтерів, які годують військових та людей літнього віку. Підтримуємо один одного! Допомагаємо локальним ініціативам! Зупиняємо зло та наближаємо перемогу світла", – зазначено в дописі бренду.

Guzema Fine Jewerly

Український бренд Guzema Fine Jewerly відновив свою роботу. Увесь чистий прибуток від проданих ювелірних прикрас бренд передасть на потреби української армії та народу.