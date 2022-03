Даже во время войны сейчас всем важно работать, платить налоги и не разрешать экономике останавливаться. Многие украинские бренды возобновили свою работу: часть перевезла свое производство на Западную Украину, некоторые начали работать за границей, другие же остались на своих местах.

Не все бренды смогут отправить покупателям товары сразу после заказа, впрочем, они обещают это сделать сразу после победы Украины, а пока проценты с продаж они перечисляют на нужды ВСУ.

SIYAI BRAND

25% из каждой коллекции бренд перечисляет в помощь украинской армии. Их фирменный сине-желтый свитер мгновенно раскупили, так что бренд представил вязаный топ в цветах государственного флага в трех размерах.

One by One

Демократический бренд One by One представил немало нарядов с патриотическими надписями. На сайте бренда можно приобрести футболки, свитшоты и спортивные костюмы.

Также бренд привлечен к пошиву снаряжения для наших военных – бронежилетов, флисовых костюмов. Поэтому каждая покупка товара One by One помогает активнее работать над пошивом одежды для ВСУ.

Keepstyle

Бренд Keepstyle за 3 дня создал капсулу "Мы из Украины". 95% прибыли от продаж уходят на поддержку ВСУ, а остальные 5% – на поддержку команды бренда (а это 40 семей, вынужденных покинуть свои дома).

Arutiunova

Несколько дней назад бренд закончил пошив благотворительной партии термобелья. Теперь они начинают закупать ткани для следующей партии и начинают сбор средств.

Arutiunova в своем инстаграмме предложили всем желающим купить сертификат на сумму 3 и 5 тысяч гривен. 50% стоимости сертификата будет направлено на закупку ткани для пошива термобелья.

"Воспользоваться сертификатом (100% его стоимости) вы сможете в течение 12 месяцев после того, как мы возобновим нашу полноценную работу", – говорится в сообщении бренда.

Bagllet

Бренд кожевенных товаров также собирает деньги для украинской армии. 100% продажи обложки на паспорт и карт-холдера пойдут на помощь нашим защитникам.

Dodo Socks

Бренд Dodo Socks с начала войны активно поддерживает Украину. Магазин представил коллекцию носков "К победе!", в которую вошли шесть пар в разных цветах и ​​с надписями, которые уже стады популярны за время войны. Все вырученные деньги из приобретенных носков Dodo Socks отправляет на нужды армии.

Rikky Hype

Украинский бренд одежды Rikky Hype по каждому заказу передает часть денег на закупку амуниции для ВСУ.

"Мы чувствуем свою ответственность продолжать работать ради страны, поддержки экономики, ради наших сотрудников", - отмечается в сообщении бренда.

Lutiki

Бренд ювелирных украшений Lutiki тоже не остался остронь войны в Украине. Приобретя подвеску "Семена из Украины" вы автоматически помогаете бренду закупить еду для тех, кто в этом сейчас больше всего нуждается.

"Команда Lutiki поддерживает усилия киевских волонтеров, которые кормят военных и пожилых людей. Поддерживаем друг друга! Помогаем локальным инициативам! Останавливаем зло и приближаем победу света", – говорится в сообщении бренда.

