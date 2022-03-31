Небайдужі кияни почали захищати пам’ятники, які можуть потрапити під ворожий вогонь. Навколо пам’ятника княгині Ольги, що розташований на Михайлівський площі поруч із Михайлівським Золотоверхим собором, волонтери почали обкладати мішки з піском.

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Для дизайнерки Світлани Бевзи цей момент став особливо щемливим, адже княгиня Ольга стала натхненницею її колекції сезону осінь – зима 2021/2022.

Княгиня Ольга для засновниці бренду BEVZA є уособленням мудрості та сміливості українських жінок. Саме балаклава, яка стала головним елементом в колекції осінь-зима 2021/2022, повторює головний убір правительки Київської Русі.

Пам'ятник Ользі Київській сьогодні. Мирні жителі захищають його піском на випадок російських нападів. Ольга була правителькою Київської Русі в X столітті. Її особистість стала ключовим натхненням для моєї колекції fw21/22. Балаклави, які ви всі любите, відносяться саме до головного убору Ольги,

– написала Світлана Бевза.

У дописі дизайнерка показала світлини киян, які створюють так званий бронежилет для пам’ятника та показала світлини з кампейну своєї колекції, на якій моделі позували у балаклавах.



Світлана Бевза показала фото з Києва / Фото з інстаграму



Світлана Бевза показала фото з Києва / Фото з інстаграму



Світлана Бевза показала кампейн колекції з балаклавами / Фото з інстаграму