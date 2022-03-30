29 березня Аліна Байкова завітала у мерію Нью-Йорка та організації United Nations та UNESCO. На зустріч з мером Нью-Йорка модель одягнула блакитний піджак, жовті штани та плюшеву жовту сумку з синім серцем.

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У своєму інстаграмі з майже 2-мільйонною аудиторією Аліна опублікувала фото з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом та розповіла про що саме їй вдалося поспілкуватися з ним.

Аліна Байкова розмовляла з мером про біженців у Європі, а також дізнавалася умови перетину Америки для українців.

Модель з мером Нью-Йорка обговорили:

– Вторгнення Росії в Україну;

– Забезпечення житлом в Європі для українців;

– Приїзд українців у США;

– Як ми допоможемо з перельотами з Європи до США?;

– Як ми допоможемо з розміщенням українців по прибутті в США?;

– Візи (урядові чи ООН);

– Охорона здоров'я;

– Дозволи на роботу для українців.

"Час не працює на нашу користь, що має підтвердити Білий дім. У мерії повідомили, що це може зайняти до 3 місяців, якщо не більше, але може бути менше", – зазначила Аліна Байкова.

Вона також повідомила, що при розгляді анкет українців на візу в США, в першу чергу звертають увагу на людей, які мають родичів, а потім на решту.

"Щодо проживання в Європі! Також все ще очікуємо підтвердження від європейських урядів! Потрібен час, оскільки всі дуже перевантажені всім, що відбувається у світі. І багато країн не хочуть брати на себе відповідальність за біженців, оскільки це буде за їхні кошти. Але ми робимо все, що в наших силах, щоб підштовхнути до швидших дій", – заявила українська модель.