29 березня Аліна Байкова завітала у мерію Нью-Йорка та організації United Nations та UNESCO. На зустріч з мером Нью-Йорка модель одягнула блакитний піджак, жовті штани та плюшеву жовту сумку з синім серцем.
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У своєму інстаграмі з майже 2-мільйонною аудиторією Аліна опублікувала фото з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом та розповіла про що саме їй вдалося поспілкуватися з ним.
Аліна Байкова розмовляла з мером про біженців у Європі, а також дізнавалася умови перетину Америки для українців.
Модель з мером Нью-Йорка обговорили:
– Вторгнення Росії в Україну;
– Забезпечення житлом в Європі для українців;
– Приїзд українців у США;
– Як ми допоможемо з перельотами з Європи до США?;
– Як ми допоможемо з розміщенням українців по прибутті в США?;
– Візи (урядові чи ООН);
– Охорона здоров'я;
– Дозволи на роботу для українців.
"Час не працює на нашу користь, що має підтвердити Білий дім. У мерії повідомили, що це може зайняти до 3 місяців, якщо не більше, але може бути менше", – зазначила Аліна Байкова.
Вона також повідомила, що при розгляді анкет українців на візу в США, в першу чергу звертають увагу на людей, які мають родичів, а потім на решту.
"Щодо проживання в Європі! Також все ще очікуємо підтвердження від європейських урядів! Потрібен час, оскільки всі дуже перевантажені всім, що відбувається у світі. І багато країн не хочуть брати на себе відповідальність за біженців, оскільки це буде за їхні кошти. Але ми робимо все, що в наших силах, щоб підштовхнути до швидших дій", – заявила українська модель.