Юлія Магдич до останнього не вірила, що Росія таки нападе на Україну. Знаменитість каже, що вони з командою ніби вели подвійне життя – півдня говорили про приготування на випадок війни, а іншу половину дня працювали, ніби нічого не відбувається.

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Про переїзд до Львова та пошкоджений дім

Дизайнерка розповіла, що за кілька днів до війни вона вирішила поїхати до Львова, щоб попрацювати зі своєю командою над новим сайтом для бренду, а вже зранку 24 лютого прокинулася від телефонного дзвінка.

"Дзвонила моя мама і сказала, що у Києві чути вибухи і що почалася війна. У мене запаморочилося в голові, я дуже переживала за всіх. Спершу моя сім’я не хотіла покидати Київ, але вже через день стало зрозуміло, що там небезпечно. Тепер ми розуміємо, що поїхати з Києва було правильним рішенням, адже будинок, у якому жила моя сім’я, пошкодила ракета після того, як вони поїхали", – заявила Юлія Магдич.

Дизайнерка вишиванок зазначила, що дорога, яка зазвичай тривала близько 5 годин, зайняла 24 години через затори, блокпости та величезні черги на заправках.

Допомога для військових та біженців

"Потрібно було усвідомити, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Потрібно було прийняти це. Після того, як минув початковий шок, я почала допомагати з різними гуманітарними ініціативами — допомагати зібрати гроші, організовувати закупівлю та доставку різних речей першої необхідності з-за кордону для військових, а також для біженців", – зазначила дизайнерка.

Магазин та студію у Києві Юлія змушена була закрити. Вся команда бренду Yuliya Magdych складається з 37 людей. Дехто з команди переїхав у безпечні регіони, щоб врятувати себе та сім’ю, а дехто з чоловіків вступили в лави тероборони. Юлія Магдич зазначає, що підтримувати свою команду – це одна з найважливіших цілей для неї.

Виробництво зараз припинилося, втім бренд ще має сукні в наявності у Європі, тож у перші дні війни команда вирішила, що буде перераховувати весь прибуток від продажів суконь на потреби української армії.