В 2015 году Иван подписал контракт с ВСУ и провел год в зоне АТО возле Бахмута как военный врач. Парень – выпускник медицинского колледжа в Геническе. После окончания контракта Иван переехал в Киев и занялся творчеством.

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Он пробовал себя как фотомодель, 2 года посвятивший развитию в бьюти-сфере. Иван Гонзик работал консультантом в бьюти-корнере киевского ЦУМа, затем руководил салоном красоты в одном из ТЦ Киева. Впоследствии начал овладевать pole dance.

За день до войны заключил контракт в терробороне

"23 февраля я был в военкомате – мы же понимали, что война будет. Я хотел пойти военным врачом в госпиталь, но из-за бюрократических нюансов не сложилось, и я пошел в ТрО, заключил контракт, а 24 просто упаковал вещи и пришел в штаб. Сейчас я заместитель начальника медицинской части", – отметил Иван Гонзык.

Парень рассказывает, что когда сделал коллаж своих фото и выставил их в инстаграмме, они вызвали настоящий взрыв, а тысячи людей его распространили. На одном фото Иван в образе для полденса, на другом – в военной форме.

"Многие упрекают, что я сделал это ради пиара, чтобы привлечь внимание. Но это не так. Я просто сопоставил 2 кардинально разные образы, в которых я гармонично чувствую себя. Когда кто-то в соцсетях пишет "Армия сделала из тебя мужика", мне глупо становится. Эй, люди, мне комфортно и так, и так! На фото и справа, и слева – это я!", – заявил Иван Гонзык.

Первые дни войны

Военный медик рассказывает, что первые пять дней войны были страшными, ведь в начале мало кто понимал, что происходит. По словам Ивана, даже в зоне АТО он чувствовал себя безопаснее. Парень говорит, что в последние дни февраля боялся даже тьмы, было постоянное чувство опасности. Теперь Иван полюбил темноту, ведь вечер – это спокойствие. В это время можно снять берцы и форму и надеть спортивный костюм.