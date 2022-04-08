У 2015 році Іван підписав контракт із ЗСУ та провів рік у зоні АТО, біля Бахмута як військовий лікар. Хлопець – випускник медичного коледжу в Генічеську. Після закінчення контракту Іван переїхав до Києва та зайнявся творчістю.

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Він пробував себе як фотомодель, 2 роки присвятив розвитку в б’юті-сфері. Іван Гонзик працював консультантом у б’юті-корнері київського ЦУМу, потім керував салоном краси в одному з ТЦ Києва. Згодом почав опановувати pole dance.

За день до війни уклав контракт у теробороні

"23 лютого я був у військоматі – ми ж розуміли, що війна буде. Я хотів піти військовим лікарем до шпиталю, але через бюрократичні нюанси не склалося, і я пішов до ТрО, уклав контракт, а 24 просто спакував речі та прийшов у штаб. Нині я заступник начальника медичної частини", – зазначив Іван Гонзик.

Хлопець розповідає, що коли він зробив колаж своїх фото і виставив їх в інстаграмі, вони викликали справжній вибух, а тисячі людей його поширили. На одному фото Іван в образі для полденсу, на іншому – у військовій формі.

"Багато хто закидає, що я зробив це задля піару, щоб привернути увагу. Але це не так. Я просто зіставив 2 кардинально різні образи, в яких я гармонійно почуваюся. Коли хтось у соцмережах пише "Армія зробила з тебе мужика", мені дурно стає. Агов, люди, мені комфортно і так, і так! На фото і праворуч, і ліворуч – це я!", – заявив Іван Гонзик.

Перші дні війни

Військовий медик розповідає, що перших п’ять днів війни були страшними, адже на початку мало хто розумів, що відбувається. За словами Івана, навіть у зоні АТО він почував себе безпечніше. Хлопець каже, що в останні дні лютого боявся навіть темряви, було постійне відчуття небезпеки. Тепер Іван полюбив темряву, адже вечір – це спокій. У цей час можна зняти берці й форму та вдягти спортивний костюм.

"Мій інстаграм, моя публічність – це можливість допомогти. Знайти у волонтерів потрібні медикаменти, знайти додаткові постачання рюкзаків з медичними запасами. Тут працюють комунікація і зв’язки – і я користуюся до певної міри своєю публічністю", – заявляє Іван Гонзик.