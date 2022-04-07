Війна в Україні триває вже 43 дні. Міста стираються з лиця землі, гине все більше мирних жителів, під обстрілом знаходяться школи, лікарні, заклади культури та житлові будинки. Понад 2 мільйони людей стали біженцями в Польщі. Вони отримують допомогу від поляків. У волонтерстві беруть участь знаменитості, серед яких зірка шоу "Топ-модель", який пішов ще далі та приїхав в Україну, ризикуючи власним життям.

Читайте також Любов до українських костюмів: Мей Маск одягнула речі від брендів Marianna Senchina та the Coat

В Україну приїхало чимало охочих добровольців з різних країн, аби допомогти в боротьбі з ворожими окупантами. 22-річний манекенник, який своєю харизмою підкорив журі шоу "Топ-модель" та тисячі польських дівчат, заявив, що покидає моделінг, аби допомогти українцям.

Оскільки він із греко-католицької сім'ї і знає українську мову, то вирішив, що його допомога може бути корисною в Україні.

Микола організовує гуманітарну допомогу і тактичне спорядження тим, хто цього першочергово потребує. Польському виданню Noizz хлопець розповів, що кілька тижнів перебування в Україні не відчуває страху, але його колеги кажуть, що інколи він кричить уві сні.

Я бачив, як на школу з дітьми падала ракета, але я не хотів би говорити про те, що я там бачив,

– каже Микола Кравецький.

Манекенник забезпечує людей, які не можуть вибратися з гарячих точок необхідними продуктами, а також перевозить людей, яким важко дістатися безпечного місця. У своєму інстаграмі хлопець показує жахливі кадри із зони бойових дій на Київщині.

"Ми всі у сльозах. Тут ми знайшли автобус, який евакуював людей. Його знищили і розстріляли. Ви можете чути вибухи весь час. Вони продовжують стріляти. Ми проходили повз трупів. Тут драма, тут просто драма", – сказав хлопець.

Микола розповів польському виданню, що у них немає зброї, а здебільшого медикаменти, які потрібні від крововиливів від пострілів. Це дефіцитний товар, який дуже важко дістати. Тож Микола організує постачання з Польщі. Крім того, він перевозить дрони, тепловізори, окуляри та тактичні рукавиці або налокітники, а також звичайний одяг та продукти харчування. Також він не забуває про корм для тварин.

"Кілька днів тому ми поїхали до польового шпиталю в Макарові, приблизно за 60 кілометрів від Києва. Тільки виїжджаючи з міста, ми зрозуміли, що це диво, що з нами нічого не сталося. Коли ми розносили їжу голодним собакам біля дороги, поруч із нею впала куля", – розповів Микола Кравецький.

Коментарі хлопця у соцмережах переповнені словами підтримки та гордістю від земляків.