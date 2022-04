Знаменита модель та мама мільярдера Мей Маск з теплом згадує Україну та постійно підтримує нас. Вони щиро вірить в нашу перемогу, тож обирає для інтерв’ю, світських виходів чи поїздок за кордон – вбрання від талановитих українських дизайнерів.

73-річна дієтологиня, письменниця та бізнесвумен Мей Маск для поїздки в Чехію взяла з собою чимало речей від українських брендів. Так, зіркова матуся вже приміряла на собі сукню від бренду Jamemme, капелюх від Ruslan Baginskiy, а також презентувала на собі два чарівні костюми – від українських брендів Marianna Senchina та the Coat.

Мей Маск вже вдруге одягнула костюм талановитої дизайнерки з Бурштина що на Івано-Франківщині Маріанни Сенчиної. Білявка приміряла костюм-трійку сіро-блакитної вовни з колекції осінь – зима 2021/22.



Костюм Мей Маск від бренду Marianna Senchina / Фото з інстаграму

Також Мей Маск одягнула коричневий трикотажний костюмі осінь – зима 2021/22 від бренду the Coat by Katya Silchenko Образ складається з кардигану оверсайз та спідниці довжини міді. Look довершує в’язана сумка через плече.

За словами дизайнерки Каті Сільченко, ця колекція "це золота середина між французькою елегантністю, скандинавським лаконізмом і американською пристрастю до верхнього одягу".



Костюм Мей Маск від бренду the Coat Katya by Silchenko / Фото з інстаграму