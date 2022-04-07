Засновниця бренду Валерія Гузема ще 21 березня повідомила про відновлення роботи та зазначила, що всі кошти від проданих ювелірних прикрас будуть передані на потреби ЗСУ та народу.

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На інстаграм-стрінці бренду Guzema Fine Jewerly з’явилася інформація про розповіл коштів, які вдалося заробити на прикрасах. Також гроші розподілили з надходжень благодійного фонду Guzema Foundation.

Загалом командою Guzema Fine Jewelry було переведено на допомогу українцям 2 334 316 гривень.

лікарням у Чернігові та Харкові – 276 701 гривень на медикаменти;

Чернігівському дитбудинку – 112 679 гривень;

ЗСУ та теробороні в місті Чернігів – 893 416 гривень на амуніцію, а саме: бронежилети, плити, тепловізори, генератори, рюкзаки, та 1 мільйон гривень на потреби армії через спецрахунок НБУ;

Усім, хто мав на руках будь-які речі для допомоги, але не міг їх доставити в потрібне місце – 183 985 грн на забезпечення перевезень життєво необхідних вантажів.

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Ще в перший день війни дизайнер відомих на увесь світ кепі та капелюхів Руслан Багінський перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень.

Fashion-фотографиня, засновниця та дизайнерка бренду СULTNAKED Мері Фуртас також підтримує українську армію. На потреби ЗСУ львів’янка двічі перерахувала 100 тисяч гривень.