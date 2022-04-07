Учредительница бренда Валерия Гузема еще 21 марта сообщила о возобновлении работы и отметила, что все средства от проданных ювелирных украшений будут переданы на нужды ВСУ и народа.
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На инстаграмм-странице бренда Guzema Fine Jewerly появилась информация о рассказе средств, которые удалось заработать на украшениях. Также деньги распределили по поступлениям благотворительного фонда Guzema Foundation.
В общей сложности командой Guzema Fine Jewelry было переведено на помощь украинцам 2 334 316 гривен.
- больницам в Чернигове и Харькове – 276 701 гривен на медикаменты;
- Черниговскому детдому – 112 679 гривен;
- ВСУ и терробороне в городе Чернигов – 893 416 гривен на амуницию, а именно: бронежилеты, плиты, тепловизоры, генераторы, рюкзаки и 1 миллион гривен на нужды армии через спецсчет НБУ;
- Всем, кто имел на руках какие-либо вещи для помощи, но не мог их доставить в нужное место – 183 985 грн на обеспечение перевозок жизненно необходимых грузов.
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Еще в первый день войны дизайнер известных на весь мир кепи и шляп Руслан Багинский перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен.
Fashion-фотографиня, основательница и дизайнер бренда СULTNAKED Мэри Фуртас также поддерживает украинскую армию. На нужды ВСУ львовянка дважды перечислила 100 тысяч гривен.