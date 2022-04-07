Война в Украине длится уже 43 дня. Города стираются с лица земли, гибнет все больше мирных жителей, под обстрелом находятся школы, больницы, заведения культуры и жилые дома. Более 2 миллионов человек стали беженцами в Польше. Они получают помощь от поляков. В волонтерстве принимают участие знаменитости, среди которых пошедший еще дальше звезда шоу "Топ-модель", приехавший в Украину, рискуя собственной жизнью.

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В Украину приехало немало желающих добровольцев из разных стран, чтобы помочь в борьбе с враждебными оккупантами. 22-летний манекенщик, покоривший своей харизмой жюри шоу "Топ-модель" и тысячи польских девушек, заявил, что покидает моделинг, чтобы помочь украинцам.

Поскольку он из греко-католической семьи и знает украинский язык, то решил, что его помощь может быть полезна в Украине.

Николай организует гуманитарную помощь и тактическое снаряжение тем, кто в этом в первую очередь нуждается. Польскому изданию Noizz парень рассказал, что несколько недель пребывания в Украине не испытывает страха, но его коллеги говорят, что он кричит во сне.

Я видел, как на школу с детьми падала ракета, но я не хотел бы говорить о том, что я там видел,

– говорит Николай Кравецкий.

Манекенщик обеспечивает людей, которые не могут выбраться из горячих точек необходимыми продуктами, а также перевозить людей, которым трудно добраться до безопасного места. В своем инстаграмме парень показывает ужасающие кадры из зоны боевых действий в Киевской области.

"Мы все в слезах. Здесь мы нашли автобус, который эвакуировал людей. Его уничтожили и расстреляли. Вы можете слышать взрывы все время. Они продолжают стрелять. Мы проходили мимо трупов. Здесь драма, здесь просто драма", – сказал парень.

Николай рассказал польскому изданию, что у них нет оружия, в основном медикаменты, которые нужны от кровоизлияний от выстрелов. Это дефицитный товар, который очень сложно достать. Николай организует поставки из Польши. Кроме того, он перевозит дроны, тепловизоры, очки и тактические перчатки или налокотники, а также обычную одежду и продукты питания. Также он не забывает корм для животных.

"Несколько дней назад мы поехали в полевой госпиталь в Макарове, примерно в 60 километрах от Киева. Только выезжая из города, мы поняли, что это чудо, что с нами ничего не произошло. Когда мы разносили еду голодным собакам у дороги, рядом с ней упала пуля, – рассказал Николай Кравецкий.

Комментарии молодого человека в соцсетях переполнены словами поддержки и гордостью от земляков.