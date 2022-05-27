По случаю 1540-летия города: Светлана Бевза выпустила украшения, посвященные Дню Киева

Украинская дизайнер Светлана Бевза создала новые украшения, которые посвятила Киеву. Миниколлекция посвящена Дню Киева, который отмечается в воскресенье, 29 мая.

Бренд BEVZA представил лимитированную коллекцию аксессуаров со знаковыми кулонами – в виде каштана и жетона из метрополитена.

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Кулоны выполнены из латуни и позолота. Заднюю сторону украшения дополняет памятная дата – Киев, 1540. Именно столько лет исполнится столица Украины.

Я коренная киевлянка, и символизм этих вещей для меня очень важен. Милый мне мирный Киев — это мое детство, юность, взрослая жизнь. Киев – древний величественный город, такой родной, красивый, цветущий. Я горжусь быть киевлянкой, я создала эти вещи как уважение нашей столицы,

– прокомментировала Светлана Бевза.

Каштан – это символ Киева. 29 мая Киеву исполнится 1540 лет. Именно поэтому бренд BEVZA создал каштановые подвески как дань этой дате, но больше киевлянам, скучающим по родному городу. Золотые каштановые подвески изготовлены в Украине.



Аксессуары посвященные Дню Киева / Фото с инстаграмма BEVZA



Аксессуары посвященные Дню Киева / Фото с инстаграммаBEVZA

Светлана Бевза также представила серьги в виде кистей калины. На создание этого аксессуара ее вдохновила песня Ой в лугу красная калина. Часть средств по продаже сережек Светлана Бевза перечислит на нужды украинской армии. Эту серьгу надела на благотворительном вечере в Каннах Екатерина Осадчая.



Катя Осадчая в Каннах / Фото с инстаграмма

Наряды бренда BEVZA широко популярны не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Недавно Джастин Бибер выпустил клип, ради съемок в котором выбрал балаклавы от украинской дизайнера. Канадский певец выбрал белоснежную и чёрную балаклаву. Известно, что головные уборы Светлана Бевза посвятила княгини Ольге – первой женщине правительнице Киевской Руси.

Приятным бонусом был выход Беллы Хадида в комплекте вещей от BEVZA в Нью-Йорке. 25-летняя звезда подиумов надела кроп-топ с вырезами и кожаные брюки на низкой посадке из веганской кожи черного цвета из новой коллекции Bevza FW 22/23.