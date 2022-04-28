С первых дней войны в Украине приобрел популярность гимн Украинских сечевых стрелков – "Ой у лузі, червона калина". В центре Киева с оружием в руках фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк исполнил эту композицию, которая очень быстро стала вирусной.

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Эта песня вдохновила Светлану Бевзу на создание сережек, впрочем, еще задолго до войны. Изделие из латуни впервые было представлено на Неделе моды в Нью-Йорке за 10 дней до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Светлана Бевза говорит, что с калиной у нее связаны теплые воспоминания с детства.

Моя бабушка давала ее каждый раз, когда у меня была простуда. Кроме того, я с детства помню, как хорошо выглядела калина зимой, когда выпадал снег. Никаких листьев, просто дерево с красными ягодами,

– вспоминает дизайнер.

Часть средств по продаже сережек Светлана Бевза перечислит на нужды украинской армии.



Моносерьга от бренда Bevza / Фото с FWD

Бренд Bevza уже не в первый раз обращается к растительным мотивам в своих образах. Одним из самых узнаваемых предметов коллекций Bevza стал пшеничный колосок в серьгах и колье.

"Мода – это самый лучший и красивый способ заявить, что Украина была и является отдельной страной. Я не трачу много времени на размышления, как реализовать вдохновение в коллекции, потому что это так естественно, я вижу это каждый день", – отмечает дизайнер.



Моносерьга от бренда Bevza / Фото с FWD



Моносерьга от бренда Bevza / Фото с FWD