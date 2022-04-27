Основное производство бренда находилось в Броварах, однако совместными усилиями марки теперь новые коллекции создаются в безопасных уголках Украины.

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Новая коллекция Jul – это ретроспектива Украины, которую мы знаем и любим. Это благодарность сильной стране за то, какова она сейчас и ожидания перерожденной Украины, которую мы полюбим еще сильнее. Линейка одежды состоит из цветов, которые выбрали совсем не случайно.

Желтый – это самое теплое херсонское солнце, черный – уголь карьеров Донбасса, коричневый – вечные карпатские леса, цветы – пахучие поля Киевщины, разнообразные оттенки голубого – очевидная ссылка на самое крепкое небо в мире, украинское. Особое место занимает полоска – символ,

– объясняют выбор оттенков Jul.

Как и все украинские бренды, марка также передает часть от продаж каждой вещи в поддержку украинской армии. Деньги перечисляют в фонд "Вернись живым". Всю коллекцию бренда – смотрите на сайте .



Весенняя коллекция бренда Jul / Фото с сайта бренда



Весенняя коллекция бренда Jul / Фото с сайта бренда



Весенняя коллекция бренда Jul / Фото с сайта бренда



Весенняя коллекция бренда Jul / Фото с сайта бренда