Бренд BEVZA представив лімітовану колекцію аксесуарів зі знаковими кулонами – у вигляді каштана та жетона з метрополітену.

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Кулони виконані з латуні та позолота. Задню сторону прикраси доповнює пам’ятна дата – Київ, 1540. Саме стільки років виповниться столиці України.

Я корінна киянка, і символізм цих речей для мене надважливий. Любий мені мирний Київ — це моє дитинство, юність, доросле життя. Київ – стародавнє величне місто, таке рідне, красиве, квітуче. я пишаюся бути киянкою, я створила ці речі як шану нашій столиці,

– прокоментувала Світлана Бевза.

Каштан – це символ Києва.29 травня Києву виповниться 1540 років. Саме тому бренд BEVZA створив каштанові підвіски як данину цій даті, але більше киянам, які сумують за рідним містом. Золоті плісовані каштанові підвіски вироблені в Україні.



Аксесуари присвячені Дню Києва / Фото з інстаграму BEVZA



Аксесуари присвячені Дню Києва / Фото з інстаграму BEVZA

Світлана Бевза також представила сережки у вигляді китиць калини. На створення цього аксесуару її надихнула пісня "Ой у лузі червона калина". Частину коштів з продажу сережок Світлана Бевза перерахує на потреби української армії. Цю сережку одягнула на благодійному вечорі у Каннах Катерина Осадча.



Катя Осадча в Каннах / Фото з інстаграму

Вбрання бренду BEVZA широко популярне не лише в Україні, але й далеко за її межами. Нещодавно Джастін Бібер випустив кліп, задля зйомок в якому обрав балаклави від української дизайнерки. Канадський співак обрав білосніжну та чорну балаклаву. Відомо, що ці головні убори Світлана Бевза присвятила княгині Ользі – першій жінці правительці Київської Русі.

Приємним бонусом був вихід Белли Хадід у комплекті речей від BEVZA у Нью-Йорку. 25-річна зірка подіумів одягнула кроп-топ з вирізами та шкіряні штани на низькій посадці з веганської шкіри чорного кольору з нової колекції Bevza FW 22/23.