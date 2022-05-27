Уже больше трех месяцев Украину поддерживает весь мир. Сине-желтые цвета развеваются на красной дорожке Каннского кинофестиваля, на Неделях моды известных брендов, а звезды и инфлюэнсеры радостно стилизуют наряды в цветах украинского флага.

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По сети уже распространяется инстаграмм-профиль немца Франка Питера Уайлда, который с первого дня войны делает фотографии в лифте в поддержку Украины. Мужчина уже успел сделать 93 кадра с флагом Украины, в сине-желтых вещах, с подсолнухом в руках и с обильной священником, на которой написано "Русская церковь – убийцы".

Франк Питер Уайлд является стилистом и художником костюмов. В его творчестве – сотрудничество с актрисой и танцовщицей Роми Гааг, певицей Неней, актрисой Хайке Макач, а также создавал образы к клипу немецкой певицы Сары Коннор.

С первого дня полномасштабного наступления России на территорию Украины Франк демонстрировал украинцам свою солидарность.

Стоит отметить, что подписчиков в инстаграмме Уайлда достаточно немного – всего лишь 6500. Еще до войны в Украине профиль стилиста имел одно направление – фото в зеркале лифта, однако раньше – это были только причудливые позы и эпатажные образы. С 24 февраля стилист Франк Питер Уайлд публикует образы исключительно в сине-желтых цветах.

Украинское издание FW-daily пообщалось с немцем и узнало, почему мужчина так сильно поддерживает украинский народ.

Украина должна победить

"Почему я решил поддерживать Украину? Вопрос должен стоять так: как я могу не поддерживать Украину? Я работаю как международный fashion-стилист, в первую очередь для фильмов и рекламных видео. Через работу я путешествовал по вашей стране, а также Румынии, Болгарии, Польше, Латвией и другими странами Европы. Путинская война должна быть остановлена. Украина должна вернуть домой украинцев, в том числе из Донбасса и Крыма. Путин ненавидит свободу, он стремится стереть вашу идентичность и достоинство. Европа должна помочь Украине победить", – отметил Франк Питер Уайльд.

Муж рассказал, что еще до начала войны в Украине он начал помогать беженцам, прибывшим в Берлин.

Свою инстаграмму он называет дневником войны. Он каждый день публикует образы в сине-желтых цветах в поддержку Украины и ради привлечения внимания к войне.

Я очень серьезно отношусь к тому, что касается прав человека. Я достаточно опытен, чтобы понимать, за что следует бороться. Украина должна победить ради всех нас. Героям Слава!,

– отметил Франк Питер Уайлд.