Недавно музыкальный исполнитель и муж известной стритстайл-звезды и модели Гейли Бибер выпустил музыкальный клип на композицию "Honest".

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Видеоролик был снят зимой, так что певец довершал свои образы балаклавами от украинского бренда Bevza. Черная, белая и красная балаклавы стали главными акцентами в аутфите исполнителя.

Джастин завершил светло-бирюзовый пуховик синими джинсами, черными перчатками, солнцезащитными очками с белой оправой и белоснежной балаклавой "Княгиня".

Черная балаклава из этой коллекции дополнила другой образ, состоявший из принтованных брюк и красного лакированного пуховика.

Балаклавы вдохновлены княгиней Ольгой

Балаклава из коллекции Светланы Бевзы – самая популярная вещь, ведь в эту зиму эти головные уборы заняли ведущее место в вишлистах модниц. Ключевым образом коллекции Bevza осень – зима 2021/22 стала княгиня Ольга – одна из самых знаменитых фигур для Украины. Ольга была первой женщиной правительницей в Киевской Руси. Княгиню очень уважали и любили, она была хорошим стратегом и обладала острым умом. Именно ею основательница бренда Bevza вдохновилась на создание балаклавы, которую носили киевская княгиня.

"Этот образ настолько меня вдохновил, потому что Ольга стала первой женщиной-правительницей еще в Х веке, тогда женщины не правили странами, у них в принципе не было прав, к примеру, золотой век правления королевы Елизаветы пришелся аж на ХVI век. А Ольга была сильным лидером, ее уважали далеко за пределами Киевской Руси, она была мудрой и дальновидной", – отмечала Светлана Бевза.

Знаменитости выбирают балаклаву Bevza

Звезды украинского шоу-бизнеса имеют в гардеробах белоснежную балаклаву от дизайнера Светланы Бевзы. Телеведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая и певица Джамала красовались в балаклавах зимой, а вот мама миллиардера Илона Маска ездила на отдых в горы не только в аналогичной балаклаве от украинской марки, но и в пуховике от украинского бренда Ienki Ienki.



Екатерина Осадчая в балаклаве от бренда Bevza / Фото из инстаграммы