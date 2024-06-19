Платье черного цвета можно носить различными способами и сочетать с интересными аксессуарами. Среди разнообразия моделей есть прозрачные платья, драпированные и с вырезами. О самых популярных из них рассказываем в материале.

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Классическое черное длинное платье классического кроя

Длинное платье классического кроя – это основной элемент гардероба на летнее время. Пусть вас не пугает длина платья, потому что даже в теплые дни нам без него не обойтись. Ищите для себя простую и элегантную модель.



Трендовые платья 2024 года / Фото Vogue

Черное платье с драпировкой

В этом сезоне драпировка стала настоящим хитом. Элемент стягивания тканей происходит еще из Древней Греции и добавляет интересной изюминки платью, создавая элегантный образ на лето. Если ищете для себя что-то интересное – можете обратить внимание на структурированную линию плеч.



Красивые платья 2024 года / Фото Vogue

Платье с вырезами

Платья с вырезами придают наряду изящества. Частицы обнаженного тела на наряде идеально подходят для жарких летних дней.



Модные платья 2024 года / Фото Vogue

Черное платье с глубоким декольте

Такое смелое платье с ярко выраженным декольте – лучшая альтернатива "голому" тренду на наряды. Элегантный черный цвет можно довершить аксессуарами или эффектной яркой обувью.



Стильные платья 2024 года / Фото Vogue

Платье с аппликациями

Классическое черное платье всегда выглядит невероятно красиво, впрочем попробуйте выбрать для особых выходов массивные детали, которые подчеркнут структуру платья. Это могут быть аппликации из цветов или бабочки, которые будут украшать плечи.



Трендовые платья 2024 года / Фото Vogue

К самым модным платьям 2024 года принадлежат платья в стиле девяностых годов, платье в пастельных тонах, в горошек, с драпировкой и цвета электрик. Как они выглядят смотрите в нашем материале.