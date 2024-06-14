Платье является важной частью гардероба многих девушек. В основном они ассоциируются с элегантностью и женственностью и могут придать утонченный вид образу и подчеркнуть индивидуальность.

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Существует множество различных стилей платьев, чтобы вы смогли выбрать подходящий вариант для любого мероприятия - от повседневного до официального. Поэтому далее показываем самые популярные варианты летнего сезона.

Платье в стиле 1990-х

Такие платья подойдут для всех, кто любит минималистичную моду. Они выглядят изысканно и прекрасно подойдут для любого летнего события. Ищите для себя прямые платья, слип, макси- или мини-платья.



Красивые платья на лето 2024 / Фото Vogue

Платье в пастельных тонах

После возвращения сериала "Корона" дизайнеры углубились в архив стиля британской королевской семьи, образы которых были окутаны пастельными оттенками, которые носила принцесса Анна и королева Елизавета. Эту палитру можно увидеть в образах брендов Fendi и Carolina Herrera.



Стильные платья на лето 2024 / Фото Vogue

Платье в горошек

Каждое лето мода на гороховый принт возрождается. Красивые платья в своих коллекциях представили Balmain и Altuzarra, поэтому советуем добавить эти платья в свой виш-лист, если вы их еще не приобрели.



Красивые платья на лето 2024 / Фото Vogue

Платья с драпировкой

Платье с множеством складок имеет чрезвычайный эффект. Безошибочным вариантом будет длинная или короткая версия, которая подойдет для особых случаев и повседневных выходов.



Модные платья на лето 2024 / Фото Vogue

Синий электрик

Кобальтовый, ультрамариновый или электрик – выбирайте для себя насыщенный синий оттенок, который захватил подиумы многих известных брендов.



Красивые платья на лето 2024 / Фото Vogue

Кроме того, можете добавлять в свой гардероб платья с бахромой, с цветочным мотивом и в белом цвете.