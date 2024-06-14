Сукня є важливою частиною гардероба багатьох дівчат. Здебільшого вони асоціюються з елегантністю та жіночністю та можуть надати витончений вигляд образу й підкреслити індивідуальність.
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Існує безліч різних стилів суконь, щоб ви змогли обрати відповідний варіант для будь-якого заходу - від повсякденного до офіційного. Тому далі показуємо найпопулярніші варіанти літнього сезону.
Сукня в стилі 1990-х
Такі плаття підійдуть для всіх, хто любить мінімалістичну моду. Вони виглядають вишукано та чудово підійдуть для будь-якої літньої події. Шукайте для себе прямі сукні, сліп, максі- чи мініплаття.
Красиві сукні на літо 2024 / Фото Vogue
Сукня в пастельних тонах
Після повернення серіалу «Корона» дизайнери заглибилися в архів стилю британської королівської сім’ї, образи яких були оповиті пастельними відтінками, які носила принцеса Анна та королева Єлизавета. Цю палітру можна побачити в образах брендів Fendi та Carolina Herrera.
Стильні сукні на літо 2024 / Фото Vogue
Сукня в горошок
Кожного літа мода на гороховий принт відроджується. Красиві плаття у своїх колекціях презентували Balmain та Altuzarra, тож радимо додати ці сукні у свій віш-ліст, якщо ви їх ще не придбали.
Красиві сукні на літо 2024 / Фото Vogue
Сукні з драпіруванням
Плаття з безліччю складок має надзвичайний ефект. Безпомилковим варіантом буде довга чи коротка версія, яка підійде для особливих нагод та повсякденних виходів.
Модні сукні на літо 2024 / Фото Vogue
Синій електрик
Кобальтовий, ультрамариновий чи електрик – обирайте для себе насичений синій відтінок, який захопив подіуми багатьох відомих брендів.
Красиві сукні на літо 2024 / Фото Vogue
Окрім того, можете додавати до свого гардероба плаття з торочками, з квітковим мотивом та в білому кольорі.