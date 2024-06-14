Сукня є важливою частиною гардероба багатьох дівчат. Здебільшого вони асоціюються з елегантністю та жіночністю та можуть надати витончений вигляд образу й підкреслити індивідуальність.

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Існує безліч різних стилів суконь, щоб ви змогли обрати відповідний варіант для будь-якого заходу - від повсякденного до офіційного. Тому далі показуємо найпопулярніші варіанти літнього сезону.

Сукня в стилі 1990-х

Такі плаття підійдуть для всіх, хто любить мінімалістичну моду. Вони виглядають вишукано та чудово підійдуть для будь-якої літньої події. Шукайте для себе прямі сукні, сліп, максі- чи мініплаття.



Красиві сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Сукня в пастельних тонах

Після повернення серіалу «Корона» дизайнери заглибилися в архів стилю британської королівської сім’ї, образи яких були оповиті пастельними відтінками, які носила принцеса Анна та королева Єлизавета. Цю палітру можна побачити в образах брендів Fendi та Carolina Herrera.



Стильні сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Сукня в горошок

Кожного літа мода на гороховий принт відроджується. Красиві плаття у своїх колекціях презентували Balmain та Altuzarra, тож радимо додати ці сукні у свій віш-ліст, якщо ви їх ще не придбали.



Красиві сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Сукні з драпіруванням

Плаття з безліччю складок має надзвичайний ефект. Безпомилковим варіантом буде довга чи коротка версія, яка підійде для особливих нагод та повсякденних виходів.



Модні сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Синій електрик

Кобальтовий, ультрамариновий чи електрик – обирайте для себе насичений синій відтінок, який захопив подіуми багатьох відомих брендів.



Красиві сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Окрім того, можете додавати до свого гардероба плаття з торочками, з квітковим мотивом та в білому кольорі.