Такие босоножки носила на отдыхе в 1971 году на острове Капри Джеки Кеннеди. Впоследствии эта обувь стала довольно популярной, а в 2024 году снова возвращается в тренды.

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Босоножки Capri возвращаются в моду

Еще раньше, в 1935 году, такие босоножки во время визита в Помпей носила модная журналистка Диана Вриланд. Она надела босоножки с перемычкой между пальцами и застежкой на пятке.

Тогда прибыв на Капри модница поручила местному мастеру повторить такую обувь, а тогда весь мир узнал о лучших босоножках для лета. Уже в 2024 году модницы не смогут обойтись без модной обуви. Их можно носить с приталенным платьем в рубчик, с шортами, юбкой макси и рубашкой.



Красивая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Модная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Если ищете вдохновение для себя, присмотритесь к образам Алессандры Амбросио или Эльзы Хоск, которые создают интересные городские образы с такими босоножками. Актриса Лия Кебеде, которая сыграла главную роль в фильме "Цветок пустыни" надевала их на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Такая обувь подходит к коротким платьям, юбкам, шортам, джинсам, комбинезонам и тому подобное. Делайте ставку на кожаную классику с добавлением небольших украшений в виде логотипа или камней.