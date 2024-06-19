Сукню чорного кольору можна носити різноманітними способами та поєднувати з цікавими аксесуарами. Серед розмаїття моделей є прозорі сукні, драпіровані та з вирізами. Про найпопулярніші з них розповідаємо в матеріалі.

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Класична чорна довга сукня

Довга сукня класичного крою – це основний елемент гардероба на літню пору. Нехай вас не лякає довжина плаття, бо навіть в теплі дні нам без нього не обійтися. Шукайте для себе просту та елегантну модель.



Трендові сукні 2024 року / Фото Vogue

Чорна сукня з драпіруванням

Цього сезону драпірування стало справжнім хітом. Елемент стягування тканин походить ще зі Стародавньої Греції та додає цікавої родзинки сукні, створюючи елегантний образ на літо. Якщо шукаєте для себе щось цікаве – можете звернути увагу на структуровану лінію плечей.



Красиві сукні 2024 року / Фото Vogue

Сукня з вирізами

Плаття з вирізами надають вбранню витонченості. Частинки оголеного тіла на вбранні ідеально підходять для спекотних літніх днів.



Модні сукні 2024 року / Фото Vogue

Чорна сукня з глибоким декольте

Таке сміливе плаття з яскраво вираженим декольте – найкраща альтернатива "голому" тренду на вбрання. Елегантний чорний колір можна довершити аксесуарами чи ефектним яскравим взуттям.



Стильні сукні 2024 року / Фото Vogue

Сукня з аплікаціями

Класична чорна сукня завжди виглядає неймовірно красиво, втім спробуйте обрати для особливих виходів масивні деталі, які підкреслять структуру сукні. Це можуть бути аплікації з квітів чи метелики, які прикрашатимуть плечі.



Трендові сукні 2024 року / Фото Vogue

До наймодніших суконь 2024 року належать плаття в стилі дев'яностих років, плаття в пастельних тонах, в горошок, з драпіруванням та кольору електрик. Як вони виглядають дивіться в нашому матеріалі.