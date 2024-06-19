Цей тваринний принт настільки просочився в нашу інстаграм-стрічку з образами модниць, що його просто неможливо обійти стороною. У 2024 році леопардовий принт захопив все: вбрання, аксесуари, взуття та навіть прикраси.

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Який леопардовий одяг придбати

Якщо хочете вписати влітку "леопард" у свій гардероб, радимо визначити для себе річ, яка найкраще підійде до вашого стилю, а модні ідеї та натхнення ми віднайшли в образах світових модниць.

Леопардовий жакет

Цю річ треба комбінувати з однотонними речима, щоб не переобтяжити образ. Це вбрання вам знадобиться для прохолодних чи вечірніх днів у літню пору.

Леопардова сукня

Таке плаття підійде для вечірок, побачень чи денних прогулянок. Обирайте для себе будь-яку довжину – від міні до максі та поєднуйте з сандалями чи в’єтнамками.

Леопардова спідниця та штани

Спідниця-олівець стане гарним варіантом для офісу, коротка спідниця підійде для прогулянок в спекотну погоду, а от шовкова спідниця максі довершить будь-який look з футболкою чи топом зверху та різноманітним взуттям.

Гарно в образах виглядають леопардові штани. Їх варто одягати з нейтральними топами та базовими сорочками.

Футболки та блузи

Зверніть увагу на цікаві фасони блуз, сорочок та футболок в леопардовий принт. Їх добре поєднувати з джинсами блакитного, білого чи чорного кольору, шортами, джинсовими спідницями та велосипедками.

Аксесуари

Для тих, хто боїться додавати у свій гардероб акцентне анімалістичне вбрання, радимо зосередити увагу на сумках та взутті. Вони створюють вдалі акценти в образах та додають вигляду певної родзинки.

Добірка образів з леопардовим принтом



Стильні образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna



Красиві образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna



Ефектні образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna



Красиві образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna



Стильні образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna



Красиві образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna



Модні образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna



Красиві образи з леопардовим принтом / Фото stylist.inna

Головне правило при виборі леопардового вбрання — уникати надмірності. Одного леопардового елемента в образі цілком достатньо для того, щоб стильно виглядати. Комбінуйте леопардовий принт з базовими кольорами та класичними речами, щоб створити збалансований і сучасний аутфіт.