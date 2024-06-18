Без в’єтнамок не обходиться жоден літній сезон. Модниці обожнюють цей вид взуття та підбирають вбрання для різних приводів. Їх можна одягнути на пляж чи стилізувати в офісному стилі, а також скомбінувати з повсякденним вбранням, приміряти для прогулянки чи особливого вечірнього виходу. Варіантів для модних експериментів є незліченна кількість.

Дивіться також З чим носити білий колір влітку: Андре Тан назвав найкращі поєднання

Найкращі образи з в'єтнамками

В’єтнамки на подіумі демонстрували такі відомі бренди як Chanel, Miu Miu та Hermès. Цікаві варіанти образів моделей можна подивитись у представлених колекціях на весняно-літній сезон 2024.

Однак особливої уваги заслуговують модні інфлюенсерки, які римують взуття з піжамними штанами, футболками та пляжною сумкою. До прикладу, напівпрозора сукня, плетений капелюх та в’єтнамки – ідеальний літній образ. А ще це взуття красиво виглядає з пишними сукнями міді та штанними костюмами.

Стилісти зазначають, що в’єтнамки цілком можуть підійти для важливих святкувань та щоденних зустрічей з друзями чи навіть побачень. Деякі модниці додають до своїх образів в’єтнамки на підборах чи платформі. Щоб створити витончений образ, вони доповнюють їх лляними штанами та блузою.



Модні балетки на літо 2024 / Фото Elle



Трендові балетки на літо 2024 / Фото Elle



Актуальні балетки на літо 2024 / Фото Elle



Красиві балетки на літо 2024 / Фото Elle



Трендові балетки на літо 2024 / Фото Elle

До трендових в'єтнамок ще варто додати у вішліст на літо слінгбеки, балетки у різних варіаціях, кросівки та лофери. Як виглядає стильне взуття цього сезону читайте в нашому матеріалі.