Цього сезону актуальними є кілька основних стилів, які відображають модні сучасні тенденції. Взуттєві тренди не так часто змінюються, тому варто обирати те, що вам підходить за стилем.

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Слінгбеки

Туфлі з відкритою п’яткою та ремінцем, який обхоплює задню частину стопи повернулися в моду та стали найтрендовішим варіантом взуття на літню пору. Вони елегантні, комфортні та ідеально підходять для різних образів – під джинси чи сукні.



Трендове взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

В’єтнамки

Можете обирати для себе цього сезону в’єтнамки на платформі, які додадуть зросту чи на підборах. Актуальним залишається мінімалістичний дизайн – взуття чорного чи білого кольору, яке добре пасує до суконь чи навіть штанних костюмів.



Модне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Балетки

Таке ніжне взуття, як балетки, має цього сезону кілька найпопулярніших різновидів: з бантиками, Мері Джейн, в сіточку, з лелітками чи квадратним носком.



Красиве взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Кросівки

Кольорові кросівки залишаються в моді вже не перший сезон. Білі кеди – це база, втім взуття з кольоровими вставками вже неабияк полюбилося всім модницям.



Модне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Босоніжки

Взуття з відкритим носком – найпопулярніше в літню пору. Особливо складно собі уявити стильні образи без босоніжок, тому радимо звернути увагу на класичні босоніжки з ремінцями й пряжками, які вмить створять жіночний та романтичний образ.



Стильне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Лофери

Це комфортне і стильне взуття, яке підходить як для офісу, так і для повсякденного носіння. Вони можуть мати класичний або сучасний вигляд з додаванням бантиків, перлинок чи металевих вставок.



Модне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Якщо шукаєте для себе щось оригінальне – придивіться до сандалів Capri, які нагадують в'єтнамки з перемичкою між пальцями. Вони знову повернулися в моду та стали хітом №1 серед всіх трендів на відкрите взуття. Більше про ці сандалі читайте в нашому матеріалі.