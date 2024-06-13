Названі позиції вважаються не модними та жодним чином не прикрасять ваш образ. Стилістка завжди розповідає про трендові позиції та ділиться з підписниками модними новинками. Цього разу Анна Ленова вирішила виділити речі від іспанського бренду, які варто оминати.

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Який одяг не варто купувати в Zara

Стилістка розповіла, що варто оминати штани карго. Вони були дуже популярними минулий сезон, але потрохи мода на них відходить.

Синтетичні мінісукні, які обтискатимуть тіло, будуть мати дешевий вигляд, тому їх краще не купувати, а придбати щось вільніше, в чому вам буде комфортніше почуватися. А от плаття з поліестеру довжини максі влітку будуть парити ще більше.

Не варто купувати жакети з обрізаними рукавами. Вони виглядають неповноцінно та старомодно. Краще обирати блейзери розміру оверсайз чи з акцентною лінією талії.

У блузах з щільного поліестеру тілу буде важко дихати, а флористичний масивний принт вже давно вважається немодним.

Антитрендовий одяг з Zara: дивіться відео

Zara відкрилася в Україні

Двері іспанського бренду Zara відкрилися в Україні 3 квітня, а у Львові – 11 квітня. Разом з магазином Zara запрацювали бренди Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, які входять в дистриб'юторську групу Inditex.