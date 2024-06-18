Без вьетнамок не обходится ни один летний сезон. Модницы обожают этот вид обуви и подбирают наряды для различных поводов. Их можно одеть на пляж или стилизовать в офисном стиле, а также скомбинировать с повседневным нарядом, примерить для прогулки или особого вечернего выхода. Вариантов для модных экспериментов есть бесчисленное количество.

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Лучшие образы с вьетнамками

Вьетнамки на подиуме демонстрировали такие известные бренды как Chanel, Miu Miu и Hermès. Интересные варианты образов моделей можно посмотреть в представленных коллекциях на весенне-летний сезон 2024.

Однако особого внимания заслуживают модные инфлюенсерки, которые рифмуют обувь с пижамными штанами, футболками и пляжной сумкой. К примеру, полупрозрачное платье, плетеная шляпа и вьетнамки – идеальный летний образ. А еще эта обувь красиво смотрится с пышными платьями миди и брючными костюмами.

Стилисты отмечают, что вьетнамки вполне могут подойти для важных празднований и ежедневных встреч с друзьями или даже свиданий. Некоторые модницы добавляют к своим образам вьетнамки на каблуках или платформе. Чтобы создать изящный образ, они дополняют их льняными брюками и блузой.



Модные балетки на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые балетки на лето 2024 / Фото Elle



Актуальные балетки на лето 2024 / Фото Elle



Красивые балетки на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые балетки на лето 2024 / Фото Elle

К трендовым вьетнамкам еще стоит добавить в вишлист на лето слингбэки, балетки в различных вариациях, кроссовки и лоферы. Как выглядит стильная обувь этого сезона читайте в нашем материале.