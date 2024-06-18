Андре Тан часто делится со своими подписчиками главными трендами или антитрендами сезона. Он дает ценные рекомендации относительно того, что стоит одевать и каких вещей надо избежать. На этот раз он рассказал о цветовых сочетаниях взяв за основу самый популярный цвет лета – белый.

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По его словам, именно белый является беспроигрышным вариантом для летнего гардероба, поскольку удачно сочетается со многими другими цветами. Дизайнер подготовил несколько идей стилизаций цветов, которые отлично смотрятся.

С каким цветом сочетается белый

Белый + молочный – нежное сочетание, которое подарит ощущение уюта и комфорта.



Белый цвет сочетается с белым / Фото из инстаграма Андре Тана

Белый + небесно-голубой – нежная классика, которая всегда актуальна.



Белый цвет сочетается с голубым / Фото из инстаграма Андре Тана

Белый + сливочно-желтый – теплое и солнечное сочетание, которое на пике популярности.



Белый цвет сочетается с желтым / Фото из инстаграма Андре Тана

Белый + розовый – нежное и романтическое сочетание, которое освежит образ и сделает его более легким.



Белый цвет сочетается с розовым / Фото из инстаграма Андре Тана

Белый + оранжевый – яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит никого незамеченным.



Белый цвет сочетается с оранжевым / Фото из инстаграма Андре Тана

Белый + бежевый – универсальное сочетание, которое подойдет для создания базового гардероба.



Белый цвет сочетается с бежевым / Фото из инстаграма Андре Тана

Белый + красный – яркое сочетание, которое подчеркнет женственность и придаст образу игривости.



Белый цвет сочетается с красным / Фото из инстаграма Андре Тана

В общем белый цвет является настолько универсальным, что его совсем не стоит бояться сочетать с любыми цветами. Это такая же бессмертная классика, как и черный цвет, который хорошо стилизуется со всеми возможными оттенками.