Шорты подходят для любого жизненного случая или события. К примеру, вы можете одевать их для ежедневных прогулок с кроссовками и футболкой или для особых выходов с блузой, корсетом и босоножками на каблуках.

Интересно 5 самых модных платьев лета: как они выглядят

Модные инфлюенсеры уже продемонстрировали на своих примерах самые красивые шорты лета, поэтому советуем вдохновляться их образами и выбирать что-то интересное для себя на лето.

Трикотажные мини-шорты

Такие шорты носят многие модницы. Они являются незаменимыми на лето, поскольку хорошо сочетаются с топами, майками, футболками или рубашками. Они сочетают в себе элегантность и комфорт, поэтому вы сможете легко добавить их в свой гардероб.

Джинсовые шорты

Длинные джинсовые шорты еще называют джортами. Они были модными в 1990-х годах и до сих пор продолжают быть актуальными. Носите их со светлым топом и кроссовками для повседневного образа или рифмуйте с рубашкой и мюлями для изящного и безупречного аутфита.

Спортивные шорты

Они являются легкими и удобными, поэтому идеально подходят для жаркой летней погоды. Выбирайте для себя шорты, делая ставку на яркие цвета, которые дополнят любые ваши образы. Если хотите сдержанный look – пополняйте гардероб шортами черного цвета.

Шорты с клетчатым принтом

Такой ретро-принт 1930-х годов сейчас на пике популярности. Раньше клетчатые шорты носила Бриджит Бардо в далеком 1959 году, а теперь модницы все чаще добавляют их в свой гардероб и сочетают с однотонным верхом.

Не забывайте также о том, что шорты-бермуды являются универсальной вещью на лето. Бермуды являются комфортными и стильными в жаркое время, подходят как для повседневного, так и для делового стиля, позволяя экспериментировать с образами. Больше о трендовых шортах читайте в нашем материале.