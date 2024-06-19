Этот животный принт настолько просочился в нашу инстаграм-ленту с образами модниц, что его просто невозможно обойти стороной. В 2024 году леопардовый принт захватил все: наряды, аксессуары, обувь и даже украшения.

Читайте также С чем носить вьетнамки летом: лучшие стилизации от модных девушек

Какую леопардовую одежду купить

Если хотите вписать летом "леопард" в свой гардероб, советуем определить для себя вещь, которая лучше всего подойдет к вашему стилю, а модные идеи и вдохновение мы нашли в образах мировых модниц.

Леопардовый жакет

Эту вещь надо комбинировать с однотонными вещами, чтобы не перегрузить образ. Этот наряд вам понадобится для прохладных или вечерних дней в летнее время.

Леопардовое платье

Такое платье подойдет для вечеринок, свиданий или дневных прогулок. Выбирайте для себя любую длину – от мини до макси и сочетайте с сандалиями или вьетнамками.

Леопардовая юбка и брюки

Юбка-карандаш станет хорошим вариантом для офиса, короткая юбка подойдет для прогулок в жаркую погоду, а вот шелковая юбка макси завершит любой look с футболкой или топом сверху и разнообразной обувью.

Хорошо в образах выглядят леопардовые брюки. Их следует одевать с нейтральными топами и базовыми рубашками.

Футболки и блузы

Обратите внимание на интересные фасоны блуз, рубашек и футболок в леопардовый принт. Их хорошо сочетать с джинсами голубого, белого или черного цвета, шортами, джинсовыми юбками и велосипедками.

Аксессуары

Для тех, кто боится добавлять в свой гардероб акцентные анималистические наряды, советуем сосредоточить внимание на сумках и обуви. Они создают удачные акценты в образах и добавляют виду определенной изюминки.

Подборка образов с леопардовым принтом



Стильные образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna



Красивые образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna



Эффектные образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna



Красивые образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna



Стильные образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna



Красивые образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna



Модные образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna



Красивые образы с леопардовым принтом / Фото stylist.inna

Главное правило при выборе леопардового наряда - избегать избыточности. Одного леопардового элемента в образе вполне достаточно для того, чтобы стильно выглядеть. Комбинируйте леопардовый принт с базовыми цветами и классическими вещами, чтобы создать сбалансированный и современный аутфит.