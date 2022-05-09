Первый выход за время войны: Елена Зеленская на встречу с Джил Байден надела патриотические кеды

Вчера, 8 мая, в Ужгороде встретились две первые леди США и Украины – Джилл Байден и Елена Зеленская. Жена президента Владимира Зеленского появилась в стильном костюме и в патриотических кедах.

Жена президента Соединенных Штатов Джилл Байден и первая леди Украины Елена Зеленская посетили школу, превращенную в центр внутренне перемещенных лиц во время масштабной агрессии России против Украины.

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Щемящая встреча состоялась в День памяти и примирения и День матери, который отмечают в Украине во второе воскресенье мая.

В этот день мое сердце с вами, первая леди Елена Зеленская, и со всеми храбрыми и стойкими матерями Украины,

– написала в Twitter Джилл Байден.

Для встречи с Джилл Байден, которая во время своего турне по Восточной Европе посетила Ужгород, Елена Зеленская подобрала стильный образ. Это первый публичный выход первой леди Украины за время войны.

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины надела темно-синий костюм в тонкую белую полоску, состоявший из жакета и брюк. Под низ Елена Зеленская надела базовую белоснежную футболку и дополнила look белыми кроссовками с голубовато-желтыми вставками сзади от украинского бренда the Coat. Стоит патриотическая обувь 300 евро (10500 гривен).

Дизайнер бренда Катя Сильченко отметила, что деньги от продажи будут переданы пострадавшим от войны детям и женщинам.

Патриотические дропы от украинских брендов

Украинский бренд аксессуаров the KODE представил сумку, выполненную в голубовато-желтом цвете. Квадратный аксессуар с тиснением на короткой ручке из натуральной кожи стоит 8600 гривен. Все средства от продаж отправляют на помощь Вооруженным Силам Украины.

В конце апреля известный львовский дизайнер Руслан Багинский запустил патриотический дроп . Всего за неделю голубые и желтые кепки с вышитым вручную украинским флагом приобрели на сумму 1356967 гривен. Все деньги дизайнер передал в фонд Сергея Притулы, передающего технику и экипировку для украинских военных.