Единственная дочь лидера группы "Скрябин" Барбара Кузьменко активизировала Благотворительный Фонд имени Кузьмы Скрябина, который закупает медикаменты и медицинское оборудование для нужд военных и гражданского населения, поэтому решила сделать доброе дело, выставив на аукцион личное дело отца, деньги от продажи которого помогут ВСУ.

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Всего за несколько дней аукциона, вещь от легендарного музыканта, выкупили за 255 тысяч гривен. В красной футболке с надписью Georgia Кузьма Скрябин выступал на фестивале "Файный город" в Тернополе. Андрей Кузьменко резко осуждал главаря Кремля Путина, поэтому послал его прямо со сцены.

"Поэтому придурку надо понять, что на эту землю нельзя приходить ни с ножом, ни с пистолетом. Не губить ни своих, ни наших людей. Ты придурок! Тернополь посылает тебя, слышишь? Пошел на*уй", – сказал музыкант.

У Кузьменко была активная политическая позиция, которую часто высказывал в интервью. Он постоянно помогал бойцам АТО финансово, также был известен тем, что иногда приходил в больницу, где лечились бойцы. Он помогал простым людя формой и техникой, разным продовольствием, просто теплым словом, поддержкой. Также Кузьма помогал пограничникам с начала боевых действий на Востоке страны.

2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в ДТП вблизи села Лозоватка под Кривым Рогом. От полученных травм звезда погибла на месте происшествия.

Напомним, несколько дней назад в Великобритании на аукционе по сбору средств для Украины за 90 тысяч фунтов стерлингов продали флисовую кофту президента Владимира Зеленского.

Кроме этого, картину Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого энергоблока" продали на аукционе за 500 тысяч долларов.