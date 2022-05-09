Єдина донька лідера гурту "Скрябін" Барбара Кузьменко активізувала Благодійний Фонд імені Кузьми Скрябіна, який закуповує медикаменти та медичне обладнання для потреб військових та цивільного населення, тож вирішила зробити добру справу, виставивши на аукціон особисту річ батька, гроші від продажу якої допоможуть ЗСУ.

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Всього за кілька днів аукціону, річ від легендарного музиканта викупили за 255 тисяч гривень. У червоній футболці з надписом Georgia Кузьма Скрябін виступав на фестивалі "Файне місто" в Тернополі. Андрій Кузьменко різко засуджував ватажка Кремля Путіна, тож послав його просто зі сцени.

"Тому придурку треба зрозуміти, що на цю землю не можна приходити ні з ножом, ні з пістолєтом. Не губити ні своїх, ні наших людей. Ти придурок! Тернопіль посилає тебе, чуєш? Пішов на*уй", – сказав музикант.

Кузьменко мав активну політичну позицію, яку часто висловлював в інтерв'ю. Він постійно допомагав бійцям АТО фінансово, також був відомий тим, що іноді приходив до лікарні, де лікувалися бійці. Він допомагав простим людям формою і технікою, різним продовольством, просто теплим словом, підтримкою. Також Кузьма допомагав прикордонникам від початку бойових дій на Сході країни.

2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у ДТП поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом. Від отриманих травм зірка загинув на місці події.

Нагадаємо, кілька днів тому у Великій Британії на аукціоні зі збору коштів для України, за 90 тисяч фунтів стерлінгів продали флісову кофту президента Володимира Зеленського.

Окрім цього, картину Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока" продали на аукціоні за 500 тисяч доларів.