Всего за несколько дней спасенная кошка из Боронянки стала звездой соцсетей. История животного, выжившего в разболенном доме поразила всю страну. На спасение бедной отправился "Зоопатруль".

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Художники представляют с персидской кошкой картины, а АртПатруль выпустил мини-коллекцию вещей со спасенным пушистиком.

В сети представлена лимитированная коллекция черных и белых футболок и шоперов с термометром, что указывает на уровень русофобии от кошки Шкафы. Футболку можно приобрести за 700 гривен, шопер – за 300 гривен. Все деньги пойдут на спасение пострадавших от войны животных.

Автор рисунка - украинский иллюстратор Александр Грехов. Именно его произведение украшает футболки и шоперы.

На футболках и шоперах мерч не окончится. Со временем планируют разработать худые и выпустить с изображением киски кружки.

Спасение кошки Шкафы

История кошки поражает. Без еды и воды на седьмом этаже разрушенной многоэтажки кошка провела два месяца. На краю пропасти котика случайно увидела волонтер, поэтому вскоре маленькую спасли активисты и работники ГСЧС.

"Быть украинским спасателем = пригнать из другого города такую необходимую для спасения кота автолестницу и снять бедняжку с высоты седьмого этажа. Быть украинцами = быть людьми и чувствовать ответственность за тех, кому тяжело. Помогать. Спасать. Воевать. Побеждать", – написали в ДС .

Кошку назвали в честь уцелевшего кухонного шкафчика в Бородянке. Теперь Шкаф имеет свой аккаунт в инстаграмме, новых владельцев и набирает немалую популярность. За страницей персидской киски уже следят более 10 тысяч подписчиков.

Ветеринары определили, что кошке 10 лет. После того, как она получила популярность в сети, нашлась женщина, которая называет ее владелицей, впрочем, пострадавшее животное живет с теми людьми, которые спасли его и сделали все возможное для того, чтобы она продолжила жить.